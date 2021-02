De uitzending van 11 februari

De avondklok is verlengd, de middelbare scholen, ROC's en de hogere onderwijsinstellingen blijven dicht. Ook blijft het dringende advies: per dag maar één bezoeker thuis. Voor jongeren lijkt er geen einde te komen aan de beperkingen. En dat leidt tot ernstige zorgen.

Afgelopen vrijdag kwam minister Hugo de Jonge met een nieuwe vaccinatiestrategie: waar mensen met een medische indicatie in eerdere planningen nog aan de beurt waren vanaf half februari, is deze groep nu opgedeeld in mensen met een hoog risico en de rest.

Nederland in 2050

Hoe ziet ons land er over 30 jaar uit? Als grote beleidswijzigingen uitblijven, gaan we een gedaantewisseling tegemoet. Tot 2050 groeit de bevolking met twee miljoen inwoners, voornamelijk door immigratie. En we vergrijzen enorm. Vanavond het slot van de serie. Nu over de vraag wie er dan zorgt voor de ouderen.