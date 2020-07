Werk aan de winkel voor Red Bull, maar er is zo weinig tijd

Getty

Veel slechter dan vorige week, toen beide bolides uitvielen, kon het voor Red Bull niet gaan op het circuit van Spielberg. En met een derde en vierde plek toonde teambaas Christian Horner zich zondag dan ook tevreden. Maar om Mercedes echt te kunnen bedreigen, is er nog veel werk aan de winkel, moest de Brit toegeven. "Ik ben blij dat het beter ging dan vorige week. Maar het gat met Mercedes was vandaag enorm", analyseerde Horner na de race in een Zoom-conferentie met journalisten. "In sommige bochten kunnen we ze aardig bijbenen, maar op het rechte stuk zijn ze erg snel. Mercedes heeft daar afgelopen winter echt een nieuwe slag geslagen.' Wereldkampioen Lewis Hamilton won de race, voor Mercedes-collega Valtteri Bottas. Max Verstappen lag lang tweede, maar zag de Fin in de slotfase van de race nog passeren. De Duitse bolides blijken ook in dit vreemde, nog prille seizoen aanmerkelijk sneller.

AFP

"We waren vandaag te langzaam om echt voor de overwinning te strijden", zei Verstappen na de race. "Ik heb er alles aan gedaan om in de buurt van Lewis te blijven, maar het was gewoon niet mogelijk. We hebben nog werk te verrichten en moeten proberen ons te verbeteren."

Achterblijven Albon streep door strategie Verstappen deed nog wel van voren mee, maar teamgenoot Alexander Albon kwam nooit in de buurt van de topdrie. De Thai werd op gepaste afstand vierde. "Het enorme gat tussen Albon en Verstappen snappen we nog niet goed", aldus Horner. "De tweede helft van Alex' race was goed en ik heb genoten van zijn gevecht met Sergio Pérez, die op dat moment echt ontzettend snel was. Ik ben blij met zijn vierde plek en met de WK-punten, maar we moeten onderzoeken waarom Alex zoveel tijd verloor in de beginfase."

Red Bull-coureur Alexander Albon voor de race in Spielberg - Reuters

Het achterblijven van Albon was ook een streep door de rekening voor Red Bull. "Daardoor konden we niet aanvallen met Max door middel van een agressieve pitstopstrategie. Je moet op een bepaald moment kiezen of je gaat aanvallen of verdedigen. En daar kun je je tweede coureur goed bij gebruiken", aldus de teambaas. "We hebben voor het laatste, de verdediging, gekozen en probeerden de tweede plek veilig te stellen in plaats van het vizier te richten op Hamilton. Helaas was Bottas in de slotfase te snel, maar we moeten blij zijn met dit resultaat, ons eerste podium, en daarop voortbouwen."