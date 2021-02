Dak van loods in Duiven ingestort, vermoedelijk door sneeuw

Op een bedrijventerrein in Duiven is een deel van het dak van een loods ingestort. Aangezien er geen medewerkers worden vermist, concludeert de Veiligheidsregio Gelderland-Midden dat er niemand in het pand was toen de dakconstructie bezweek. Het gaat om een loods van pakketvervoerder TNT Express.

Hoewel er officieel nog geen oorzaak is vastgesteld, gaat de veiligheidsregio ervan uit dat het dakdeel onder druk van de sneeuwlast naar beneden is gekomen. Er wordt nu gewacht op deskundigen die kunnen beoordelen of het veilig is om de loods binnen te gaan.

De loods staat op een afgesloten terrein. Alle vrachtwagens van het bedrijf worden naar een veiliger deel van het terrein gereden.

Museum, hockeyhal, huis

Eerder al raakten anderen gebouwen beschadigd door het gewicht van de sneeuw, zoals het Vrijheidsmuseum in Groesbeek en een opblaasbare hockeyhal in Winterswijk.

Ook het huis van darter Raymond van Barneveld had te lijden onder de sneeuwval: een deel van de gevel liet los, wat tot een grote chaos op straat leidde.