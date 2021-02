Shell blijft met name in fossiel investeren, ondanks scherpere CO2-doelstellingen

Shell zegt in 2050 CO2-neutraal te willen zijn, maar dat betekent niet dat het concern de komende jaren vol inzet op schonere energiebronnen en brandstoffen. Uit een investeringsbudget van om en nabij de 20 miljard dollar gaat veruit het meeste naar fossiele activiteiten als olie, chemie en gas.

Er wordt de komende jaren 2 tot 3 miljard uitgetrokken voor hernieuwbare energiebronnen en 'energieoplossingen' zoals waterstof. Nog eens 3 miljard wordt gestoken in een tak van het bedrijf waar onder meer oplaadpunten, extra tankstations maar ook de verkoop van bijvoorbeeld smeeroliën onder vallen.

De piek aan olieverkopen lag in 2019, zegt Shell. Het oppompen hiervan moet tot in de jaren na 2030 wel winst blijven genereren. Dat geld wordt gebruikt voor de investeringen en om het dividend gestaag weer te verhogen. De olieopbrengsten nemen jaarlijks af met 1 à 2 procent, verwacht Shell.

Co2-opslag en laadpunten

Een belangrijk onderdeel van Shells strategie is grootschalig CO2 opvangen en onder de grond opslaan. Het concern is al bij drie grote projecten betrokken, waaronder een gepland in Nederland. Onder milieugroeperingen is dit omstreden.

Ook het aantal laadpunten moet de komende jaren flink toenemen. Nu zijn het er 60.000, in 2025 moeten dat er een half miljoen zijn. Shell deed de afgelopen jaren verschillende overnames op dit vlak.