Tsitsipas laat zien waarom hij een toptienspeler is, ook veteraan López (39) wint

Stefanos Tsitsipas heeft zich naar de derde ronde van de Australian Open geknokt. De als vijfde geplaatste Griek won met pijn en moeite van Thanasi Kokkinakis uit Australië: 6-7 (5), 6-4, 6-1, 6-7 (5), 6-4.

De door blessures geplaagde Kokkinakis kreeg na zijn zege in de eerste ronde onder anderen complimenten van Roger Federer en was ook in het onderonsje met Tsitsipas, beiden hebben Griekse roots, weer sterk.