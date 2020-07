'Niveau eredivisie vrouwen groeit, er worden grote stappen gezet'

Van den Berg: 'Arbeidsomstandigheden in Nederland verbeterd laatste jaren' - NOS

"Het niveau in de eredivisie voor vrouwen gaat met grote stappen vooruit." Voor Oranje-international Stefanie van der Gragt en oud-international Mandy van den Berg voelt de terugkeer op de Nederlandse velden allerminst als een stap terug. In Studio Sport vertelden beiden zondag waarom ze komend seizoen weer in de eredivisie actief zijn.

Naast Van der Gragt en Van den Berg is ook routinier Sari van Veenendaal komend seizoen weer te bewonderen op de Nederlandse velden. Van Veenendaal en Van den Berg tekenden een contract bij PSV, Van der Gragt maakte deze zomer de overstap van Barcelona naar Ajax.

Volgens de 29-jarige Van den Berg zijn de faciliteiten en de voorwaarden in het Nederlands vrouwenvoetbal sterk verbeterd sinds haar vertrek naar het buitenland acht jaar geleden. "Toen moesten de meeste meiden nog bijbetalen om bij een club te voetballen bij wijze van spreken, nu zijn er contracten, goede arbeidsomstandigheden en worden er CAO's afgesloten bij clubs. Het is allemaal een stuk beter geregeld."

'Met ervaring talenten meeslepen'

Van den Berg en Van der Gragt zijn de laatste jaren bij respectievelijk Valencia en FC Barcelona gewend geraakt aan het hoge niveau in de Spaanse competitie, maar geen van beiden vond de stap naar de eredivisie moeilijk.

"Het niveau in Nederland groeit alleen maar en de laatste tijd zijn er grote stappen gezet. Aan het afgelopen WK deden veel eredivisiespeelsters mee en er komt nog veel talent aan", legde de 27-jarige Van der Gragt uit.

Ze denkt dat voor de teruggekeerde speelsters een belangrijke rol is weggelegd. "Wij kunnen met onze ervaring de talenten proberen mee te slepen, maar ze moeten het natuurlijk uiteindelijk wel zelf doen."

Nadat Van den Berg haar contract bij PSV had getekend, hoorde ze dat ze komend seizoen gezelschap krijgt van een andere ervaren speelster: Oranje-international Van Veenendaal. "Je wil altijd met en tegen de beste speelsters spelen. Onder anderen met Sari en Stefanie gaat dat wel goed komen."