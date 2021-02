Waar kun je veilig het ijs op? Check een app of 'gewoon maar proberen'

"Zo'n eerste melding is zeker niet betrouwbaar", legt hij vanochtend uit in het NOS Radio 1 Journaal. "Mensen sturen me de positie door waar ze op dat moment zijn, en ik krijg soms punten binnen die vanuit de woonkamer zijn verzonden. Maar op een zeker moment krijg ik over een bepaald punt heel veel meldingen, en zelfs foto's, en dan zet ik hem erop, nog steeds in het rood. En als hij daarna door veel mensen is aangemerkt als betrouwbaar, zet ik hem op groen."

Erik Ekkel van de app IJsmeester kan de kaart van Nederland met mogelijke schaatsplekken nauwelijks bijhouden. Hij krijgt van gebruikers in het hele land meldingen over plassen, sloten en vennen waar het ijs dik genoeg zou zijn.

Het heeft opnieuw hard gevroren vannacht en veel mensen willen de schaatsen onderbinden. Maar waar is het ijs dik genoeg? Veel schaatsliefhebbers proberen het zelf uit, maar er zijn ook websites en apps waarop te zien is waar het (misschien) kan.

IJsmeester is niet de enige plek online waar mensen meldingen over het ijs kunnen doorgeven. Zo is er bijvoorbeeld ook de app en site IJsdikte. Die werkt wel iets anders: op de kaart van die app kunnen mensen zelf vlaggetjes toevoegen zonder dat daar nog een check van de beheerder tussen zit.

Vanochtend staan er op de kaart van IJsmeester nog maar een paar plekken op groen. "Als je de natuurijsbanen meerekent kom je op zo'n dertig plekken, maar de meeste banen zijn nog dicht", zegt Ekkel.

De app heeft als voordeel dat mensen niet allemaal zelf het ijs gaan testen, met alle risico's van dien. Maar nadelen zijn er ook. Want nu het aantal schaatsliefhebbers dat het ijs op wil snel toeneemt, dreigt het druk te worden op de plekken die nu al op groen staan. Ekkel: "Ik krijg e-mails van mensen die zeggen: zet hem maar niet op groen, want dan wordt het hier veel te druk."

Kleur van het ijs

Bij een meer in Gelderland hebben mensen zich al voorzichtig op het ijs gewaagd, ziet verslaggever Mattijs van der Wiel. Volgens een schaatser is er gisteren iemand doorheen gezakt. "Het is heel mooi glad ijs, maar niet betrouwbaar. Wij zijn hier geboren en getogen, dus we herkennen een beetje de kleur van het ijs. Dat zegt heel veel." Anderen kijken gewoon "waar al geschaatst wordt" voordat ze besluiten om het er zelf op te wagen.

Zou informatie van de overheid over de ijsdikte en de veiligheid niet kunnen helpen? De schaatsers hier zien het niet echt zitten. "Tegen de tijd dat die groen licht geven, zitten er scheuren en wakken in het ijs en is het feest voorbij", zegt een van hen.

Erik Ekkel van IJsmeester kan zich er wel iets bij voorstellen bij een rol voor de overheid, of in ieder geval een netwerk van mensen die het ijs controleren. "In Friesland, waar ik ben opgegroeid, doet de ijscentrale heel veel metingen. Als je per regio mensen zou hebben die de ijsdiktes doorgeven, dan kun je je baseren op feiten."

"Nu moeten we het doen met de meldingen die binnenkomen en de amateur die misschien eens een keer wat meet. Het blijft heel lastig want we hebben zoveel water in Nederland, en als het goed vriest kun je overal proberen te gaan schaatsen, dus het is bijna niet te doen."