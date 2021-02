Beschonken Springsteen probleem voor Jeep

Het Amerikaanse automerk Jeep zendt een reclame met Bruce Springsteen voorlopig niet meer uit. De automaker vindt dat niet gepast nu de rockster is bekeurd voor rijden onder invloed.

Springsteen trad afgelopen zondag in de rust van de Superbowl voor het eerst ooit op in een reclame, met een betoog tegen verdeeldheid. In zijn eigen Jeep reed hij naar het midden van de VS, om een kaarsje voor de eenheid in het land op te steken in een kapel.

"Het is geen geheim dat het midden de laatste tijd moeilijk te vinden is. Tussen rood en blauw, ambtenaar en burger, vrijheid en angst. We hebben het midden nodig", sprak Springsteen.

Aangehouden

Enkele dagen later kwam via roddelsite TMZ naar buiten dat Springsteen in november in de staat New Jersey is aangehouden wegens rijden onder invloed, roekeloos rijden en alcoholgebruik op verboden terrein. Hij zou zich hebben opgehouden op een afgesloten recreatieterrein.

Woordvoerders van de rockster waren niet bereikbaar voor commentaar. Volgens de politie werkte hij mee aan zijn aanhouding.

Of Springsteen een straf boven het hoofd hangt is niet duidelijk. Hij moet volgens TMZ in de komende weken voorkomen.

'Niet goedpraten'

Jeep schrijft dat zolang de details over de zaak niet bekend zijn het niet gepast te reageren, maar noemt in afwachting daarvan het ook ongepast de reclame te blijven vertonen. Het bedrijf wil op een korte verklaring na daarom niet ingaan op de zaak.

"Onze boodschap over gemeenschap en eenheid is nog even relevant", schrijft Jeep. "Maar dat geldt ook voor de boodschap dat drinken en autorijden nooit goedgepraat moeten worden."