Exitpoll: nipte voorsprong voor Duda bij presidentsverkiezingen Polen

De opkomst bij de presidentsverkiezingen was 68,9 procent, het hoogste percentage in de afgelopen dertig jaar.

De bijgewerkte poll is gebaseerd op kiezersonderzoek bij stembureaus en op eerste uitslagen uit een groot deel van die bureaus. De stemmen van een half miljoen Polen in het buitenland zijn niet meegeteld bij de exitpolls.

Meteen na het sluiten van de stemlokalen was het verschil kleiner: toen stond Duda op 50,4 en Trzaskowski op 49,6 procent. Dat verschil was kleiner dan de foutmarge van 1 procentpunt.

De Poolse president Duda heeft in een bijgewerkte exitpoll zijn voorsprong op zijn rivaal Trzaskowski vergroot. Volgens de poll kan de rechts-conservatieve Duda rekenen op 51 procent van de stemmen, de liberaal Trzaskowski op 49 procent.

"Als het nog steeds onzeker is wie gewonnen heeft, zal het hooggerechtshof moeten beslissen of de verkiezing ongeldig verklaard kan worden", zei journalist Ekke Overbeek eerder in Nieuwsuur. "Maar veel Polen zijn bezorgd dat het hof niet neutraal is, maar in handen van de regeringspartij PiS." Internationaal klinkt al langer kritiek op hoe de regering van president Duda met de rechtsstaat omgaat.

De Poolse kiescommissie verwacht niet voor vanavond met een officiële uitslag te kunnen komen. Dan kan er een duidelijke winnaar zijn, maar het kan ook dat het nog steeds niet duidelijk is wie de verkiezingen gewonnen heeft.

De verkiezing is een belangrijk moment voor de toekomst van het Centraal-Europese land. De uitslag bepaalt of Polen verder gaat op de nationaal-conservatieve lijn van Duda's partij PiS of dat er een progressievere wind gaat waaien met de liberaal Trzaskowski.

President Duda zette in zijn campagne vooral in op identiteit, het Poolse gezin en traditionele normen en waarden. En met sociale programma's van zijn PiS-partij, zoals kinderbijslag en verhoogde pensioenen, heeft hij zich populair gemaakt.

Zijn uitdager Trzaskowski is de burgemeester van Warschau en zegt "de ontmanteling van de rechtsstaat" te willen stoppen. Hij is de grote hoop bij het progressieve gedeelte van Polen. Ook in Brussel hoopt men op zijn overwinning.

We vroegen aanhangers van de twee presidentskandidaten wat ze vinden van de zorgen over de rechtsstaat: