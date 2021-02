Vaccinatie Waddeneilanden start dinsdag • Schoolleiders: middelbare scholen moeten snel open

In Rotterdam is de aftrap gegeven voor het Eurovisie Songfestival. Over precies 100 dagen is de finale van het internationale liedjesfestijn in evenementenhal Ahoy. Burgemeester Aboutaleb onthulde daarom samen met de vier songfestival-presentatoren een grote klok bij Museum Boijmans van Beuningen, die aftelt naar de finaledag op zaterdag 22 mei.

De aftrap was in de buitenlucht en vanwege de coronamaatregelen voor het publiek geheim gehouden. Toch was het een bijzonder moment, zegt organisator Sietse Bakker. "Het songfestivalseizoen is nu officieel begonnen. Vanaf vandaag gaan we ons verheugen op wat komen gaat."

