Sportscholen zien klanten massaal vertrekken • Utrecht wil proef veilig openen horeca

In de twee maanden voor het covid-19-virus opdook lagen er in Centraal-China al negentig mensen in het ziekenhuis met klachten die aan dat virus doen denken. Dat schrijft de Amerikaanse krant The Wall Street Journal na een gesprek met de WHO-delegatie die de afgelopen weken onderzoek deed naar het ontstaan van de pandemie. De delegatie heeft de Chinese autoriteiten gevraagd daar nader onderzoek naar te doen.

Twee derde van deze patiënten is in de afgelopen maanden op de aanwezigheid van antistoffen getest. Dat leverde niets op, maar dat komt mogelijk doordat de antistoffen niet meer te traceren zijn, omdat er al te veel tijd is verstreken.

"Er is meer onderzoek nodig", zei delegatieleider Peter Ben Embarek tegen de krant. De autoriteiten is gevraagd bloedmonsters te onderzoeken die in het najaar van 2019 in de provincie Hubei zijn afgenomen. Het onderzoek van de WHO-delegatie in de stad Wuhan bevestigde dat de eerst bewezen besmetting in december 2019 plaatsvond.

Marion Koopmans: 'Rol vleermuizen bij pandemie ligt politiek gevoelig'