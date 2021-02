RIVM: 4472 nieuwe besmettingen • Belgische kappers: kom niet naar België

Niet alleen kledingwinkels, boekhandels en kookwinkels, maar ook kledingbanken hebben de deuren al weken dicht vanwege de coronamaatregelen. Nu afhalen mogelijk is, maken ook zij daar gebruik van.

"Juist nu met de kou hebben mensen behoefte aan nieuwe, warme kleding en er zijn door de coronacrisis ook meer mensen aangewezen op de kledingbank", zegt voorzitter Charles de Boer van de kledingbank IJmond tegen NH Nieuws. "Onze klanten sturen een mailtje met hetgeen ze nodig hebben, wij zoeken dat bij elkaar en dan kunnen ze hun kledingpakket bij ons afhalen."

In principe mogen klanten drie stuks per gezinslid aanvragen, maar zeker met het oog op de kou knijpen ze wel eens een oogje toe. "We vragen klanten in hun mail te vermelden welke kleding ze per persoon willen ontvangen en in welke maat. Als ze kinderkleding nodig hebben, moeten ze erbij vermelden of het voor een jongen of een meisje is."