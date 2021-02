'Mogelijk in oktober 2019 al coronapatiënten in China' • Ziekteverzuim hoogste in 18 jaar

Het ziekteverzuim in de gezondheids- en welzijnszorg is nog nooit zo snel toegenomen als in het laatste kwartaal van vorig jaar. Het ziekteverzuim in deze sector bedroeg 6,8 procent, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat is 0,9 procent meer dan in het laatste kwartaal van 2019. Vooral in de verpleeg- en verzorgingstehuizen was de stijging sterk: 8,2 procent.

Het ziekteverzuim onder alle Nederlandse werknemers is het hoogste in achttien jaar tijd. Het gemiddelde ziekteverzuim kwam in de maanden oktober, november en december uit op 4,9 procent. Ook in eerdere kwartalen vorig jaar werden hoge stijgingen gemeld.

Hoogste ziekteverzuim in 17 jaar en mensen ervaren meer psychische klachten