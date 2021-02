Biden wenst Xi gelukkig nieuwjaar, maar snijdt ook Hongkong en Oeigoeren aan

Biden twitterde dat hij in de eerste plaats het Chinese volk gelukkig nieuwjaar had gewenst:

Biden heeft Xi toegezegd dat de VS met Peking wil samenwerken als dat het Amerikaanse volk ten goede komt. Onder Bidens voorganger Trump daalde de verhouding met China tot het vriespunt: Trump beschuldigde China van oneerlijke handelspraktijken en verhoogde de heffingen op geïmporteerde Chinese producten. In zijn verkiezingscampagne maakte Biden duidelijk dat hij op dit punt een harde koers wil voortzetten.

In de Chinese lezing van het gesprek komt vooral het gedeelte over de nieuwjaarswensen overeen, aldus correspondent Sjoerd den Daas. Daarna wordt gemeld dat president Xi de noodzaak van samenwerking heeft benadrukt. "Het is de enige keuze" na de schurende relatie van de afgelopen jaren, aldus het Chinese perscommuniqué. "Confrontatie tussen China en de VS is een ramp voor beide landen, en voor de wereld."