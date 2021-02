Amerikaanse porno-uitgever Larry Flynt (78) overleden

De Amerikaanse porno-uitgever Larry Flynt is op 78-jarige leeftijd overleden. Hij bouwde dankzij het expliciete blootblad Hustler een porno-imperium op en groeide uit tot een voorvechter van het vrije woord.

"Pornoboer, pornograaf, handelaar in vuiligheid, smeerlap, klootzak", waren volgens Flynt zelf allemaal kwalificaties waarmee hij voor altijd vereenzelvigd zou worden. "Maar ik ben ook meer dan dat."

Na een arme jeugd op het Amerikaanse platteland rolde Flynt min of meer toevallig het uitgeversvak in: zijn magazine Hustler begon in 1972 als reclamefoldertje voor zijn stripclubs. Flynt ging daarbij veel verder dan de meer terughoudende Playboy of Penthouse.

"Mijn concurrenten deden altijd alsof pornografie kunst was. Wij hadden geen pretenties over wat we deden", legde Flynt zijn expliciete werkwijze uit. Bij hem geen softfocus of artistieke belichting: "Ik meende dat mannen ruige seks wilden. En ik had gelijk."

Gevangenisstraf en moordaanslag

Het leverde hem in het puriteinse Amerika verschillende keren een gevangenisstraf op wegens het verspreiden van obsceniteiten. Flynt overleefde ook ternauwernood een moordaanslag, waardoor hij in een rolstoel belandde. De racistische dader wilde zo wraak nemen voor foto's van interraciale seks in de bladen van Flynt.

In 1988 kwam een van zijn zaken zelfs voor het Hooggerechtshof, nadat dominee Jerry Falwell Flynt voor 45 miljoen dollar had aangeklaagd. In een parodie-artikel in Hustler was Falwell opgevoerd met een interview over zijn ontmaagding, zogenaamd door zijn moeder in een buitentoilet.

Een lagere rechter oordeelde dat Flynt Falwell inderdaad had belasterd, maar het Hooggerechtshof oordeelde dat het duidelijk satirisch was bedoeld en daarom onder de vrijheid van meningsuiting viel. Het bezegelde zijn status als voorvechter van het vrije woord, zeker toen de zaak door Milos Forman werd verfilmd in The People vs. Larry Flynt, met Woody Harrelson in de hoofdrol.