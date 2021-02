'Na aanhoudende kritiek stapt 'vrouwonvriendelijke' baas Spelen in Tokio op'

Het opstappen van Mori doet de twijfels of de Spelen in Tokio wel door moeten gaan alleen maar groeien. In Japanse hoofdstad verzet men zich steeds meer tegen de organisatie van het superevenement vanwege de worsteling met de coronapandemie.

Ook de Amerikaanse president Joe Biden liet zich deze week uit over het wel of niet doorgaan van de Spelen. "De wetenschap moet duidelijk maken of het veilig kan of niet. Ik bid ervoor dat het gaat lukken."

Mori zei dat vrouwen 'te veel en te lang praten'

De 83-jarige Mori, de voormalige minister-president van Japan, liet zich begin februari tijdens een bijeenkomst ontvallen dat vrouwen 'te veel en te lang praten'.

"Als we het aantal vrouwelijke bestuursleden verhogen, moeten we verzekeren dat de spreektijd ietwat wordt beperkt. Ze hebben moeite met afronden, wat irritant is", aldus de bejaarde preses.

Het kwaad was al geschied, maar Mori bood nog wel zijn excuses aan: