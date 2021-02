Titelhoudster Kenin gaat ten onder aan nervositeit in Melbourne

Titelhoudster Sofia Kenin is al in de tweede ronde van de Australian Open uitgeschakeld. De als vierde geplaatste Amerikaanse verloor met 6-3, 6-2 van de ervaren Estse Kaia Kanepi.

De 22-jarige Kenin uitte voor het duel haar nervositeit en was zich bewust van de sterkte van de 35-jarige Kanepi, die zes keer de kwartfinales van een grandslamtoernooi heeft gehaald.

En Kenin, de nummer vier van de wereld, kon de zenuwen tijdens de wedstrijd niet van zich afschudden. Kanepi serveerde bovendien sterk (10 aces, waaronder één op matchpoint) en was goed voor 22 winners.

"Ik vond het moeilijk om met de druk om te gaan", zei Kenin in tranen na afloop tegen de pers. Ze is de derde speelster uit de toptien die er in Melbourne niet meer bij is. Eerder werden Petra Kvitová en Bianca Andreescu uitgeschakeld.

Door de uitschakeling van Kenin blijft Serena Williams in 2016 op Wimbledon de laatste vrouw die haar titel op een grand slam met succes heeft verdedigd.

Het was voor Kanepi, mondiale nummer 65, al de dertiende keer dat ze een toptienspeelster wist te verslaan. Ze deed dit voor de achtste keer op een grandslamtoernooi.