Skeletonster Bos verwacht na goed seizoen geen WK-medaille: 'Te hoog gegrepen'

"Dat klinkt een beetje lafjes na al mijn wereldbekermedailles", erkent Bos. "Maar het is een moeilijke baan en daarnaast een Duitse baan, wat het nog een stuk moeilijker maakt om de Duitse concurrentes in te halen."

Vorig jaar werden de wereldkampioenschappen ook in Altenberg gehouden. Toen eindigde Bos als vijftiende. "Als ik in de top-10 terechtkom, ben ik al tevreden. Dat is al een grote verbetering ten opzichte van vorig jaar."

Skeletonster Kimberley Bos verbaasde afgelopen wereldbekerseizoen vriend en vijand. De Nederlandse behaalde drie zilveren en twee bronzen medailles. Toch verwacht ze geen WK-medaille deze week in het Duitse Altenberg. "Ik denk dat dat te hoog gegrepen is."

De 27-jarige Bos sloeg zelfs een wereldbekerwedstrijd over om een extra trainingsweek te hebben in Altenberg. "Ik heb zes dagen achter elkaar twee of drie afdalingen gemaakt, omdat ik hier nog veel kan leren", zegt Bos. "Dit is een van de Europese banen waarop ik de minste ervaring heb en dat werkt in mijn nadeel. Ik zit de Duitsers nog niet op de hielen hier."

Gevaarlijke Kreisl-bocht

Landgenoten Ivo de Bruin en Janko Franjic merkten zondag op de WK bobslee al dat de baan in Altenberg lastig is. De bobsleeërs maakten een foutje in de moeilijke Kreisl-bocht en gleden in volle vaart ondersteboven naar beneden. Bos: "Het is lastig om precies goed uit te komen daar. De bobsleeërs gaan onderuit en wij ook. Het is gewoon een tricky bocht."

"Altenberg is een van de moeilijkste banen die er zijn", aldus Bos. "De snelheden liggen niet zo hoog, we gaan nog geen 120 kilometer per uur. Dat is best wel langzaam eigenlijk, maar de bochten zijn heel scherp. Je kan er niet in een strakke lijn doorheen gaan, dat maakt het heel lastig."

Daarnaast is de start wat langer. "Dat is niet in mijn voordeel. Ik ben beter op de kortere starts. Maar dit seizoen gaat het al wel een stuk beter, dus ik heb er wel vertrouwen in dat het beter gaat dan vorig jaar."