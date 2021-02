Bewakingsvideo's Capitool tonen politici die nipt ontsnappen aan meute

Tijdens het impeachmentproces tegen voormalig president Trump zijn niet eerder gepubliceerde beelden van de Capitoolbestorming getoond. Op de beelden van beveiligingscamera's is te zien hoe verschillende senatoren en vicepresident Pence op de vlucht zijn voor de meute die het Capitool binnendrong.

Beeld vanuit betogers van de Capitoolbestorming was al wijdverspreid, maar hoe politici voor hen weg vluchtten was nog nauwelijks te zien. Op de tweede dag van het afzettingsproces in de Senaat hadden de Democratische aanklagers het woord. Zij maakten de beelden van beveiligingscamera's in het Capitool openbaar.

Democratisch Congreslid Jamie Raskin beet het spits af en beschuldigde Trump ervan dat hij zijn presidentiële taken heeft verzaakt. De oud-president kreeg veelvuldig het verwijt dat hij zijn aanhangers in het Capitool in eerste instantie niet en later halfslachtig tot de orde riep, met doden en gewonden tot gevolg.

"Zeer verontrustend"

De Republikeinse senator Lisa Murkowski vindt dat de tot nu toe gepresenteerde bewijzen in de impeachmentzaak tegen haar partijgenoot "hem behoorlijk veel schade berokkent". Trump wordt aangeklaagd voor het aanzetten tot de opstand. De president had in een toespraak opgeroepen tot een opstand tegen de "gestolen verkiezingen".

Ook Murkowski's partijgenoot Mitt Romney was onder de indruk van de presentatie van de Democratische aanklagers op de tweede dag van het afzettingsproces. "Emotioneel en zeer verontrustend," zei hij na het zien van de beelden waarop was te zien hoe ook hijzelf, juist voordat de menigte binnenstormt, door een beveiliger van het Capitool wordt weggeleid. Romney zei geen idee te hebben gehad dat de menigte hem op de hielen zat.

Romney werd weggeleid door beveiliger Eugene Goodman, die eerder al veel lof kreeg voor zijn optreden in het Capitool: