Flinke toename arbeidsmigranten bij daklozenvang, 'geen werk betekent geen huis'

Daardoor komt deze groep nu in beeld. De gemeente Amsterdam heeft zo'n 400 bedden speciaal voor de opvang van arbeidsmigranten. Den Haag heeft 175 extra bedden en Rotterdam 150. In Utrecht steeg het aantal mensen in de opvang met circa 70.

Het is voor het eerst dat het aantal dakloze arbeidsmigranten, die voor de coronacrisis geen recht hadden op maatschappelijke opvang, in kaart is gebracht. Sinds de coronamaatregelen van kracht zijn, hebben ze wel recht op opvang, of bij winterweer.

Het aantal Oost-Europese arbeidsmigranten dat onderdak vraagt bij een daklozenopvang is sinds de coronacrisis fors gestegen. In de vier grote steden zijn de afgelopen maanden honderden dakloze arbeidsmigranten opgevangen, meldt NRC op basis een inventarisatie door Valente, de branchevereniging voor maatschappelijke opvang.

Bed, bad, brood

De dakloze arbeidsmigranten komen uit landen als Polen, Roemenië en Bulgarije, zegt Esmé Wiegman van Valente in het NOS radio 1 Journaal. Terugkeer naar die landen is vaak lastig. "Ze zijn in Nederland aan het werk geweest en vaak ging dan om een combinatie van werk en huisvesting. Dus geen werk betekent ook geen huisvesting, en dus niks meer hebben en op straat staan."

Tijdens de eerste lockdown vorig jaar riep de branchevereniging voor maatschappelijke opvang al aandacht voor de groep, maar sindsdien zijn er volgens Wiegman alleen maar meer dakloze arbeidsmigranten bijgekomen.

"Nu is er alleen opvang geregeld, bed, bad, brood, echt heel erg basaal. Het is fijn dat je in ieder geval niet doodvriest op straat, maar er moet toekomstperspectief geboden worden", zegt Wiegman. "Deze mensen moeten geholpen worden met ofwel terugkeer naar hun eigen land, of ze moeten hier in Nederland weer aan de slag kunnen bij een andere werkgever. Maar dan wel met betere afspraken. zodat ze niet meer van de ene op de andere dag alles kunnen verliezen."