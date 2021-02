Rutte wil na verkiezingen niet in kabinet met Forum voor Democratie

De VVD van Mark Rutte zal na de verkiezingen niet samenwerken met Forum voor Democratie. Rutte zei dat in het tv-programma Op1, nadat Elsevier gisteren had bericht dat niet alleen in jongerenappgroepen van FvD maar ook in groepen met Baudet zelf racistische appjes zijn verstuurd.

Volgens Rutte gaan de appjes alle grenzen over. Hij noemde ze vanavond in Op1 "walgelijk, homofoob en racistisch". Volgens Elsevier appte Baudet in juli vorig jaar aan partijvrienden dat blanken gemiddeld een IQ scoren van 110, terwijl dat voor latino's 90 is en voor Afro-Amerikanen 75. Ook andere kandidaten van de kieslijst hebben appjes verstuurd waaruit "kwalijke dampen opstijgen", schrijft Elsevier Weekblad.

Ook werd een appje van Baudet aangehaald uit een discussie met toenmalige stafleden Gideon van Meijeren en Yanick Chevalier, nu respectievelijk de nummer 6 en 23 op de kandidatenlijst, waarin hij vraagt: "Wil jij dat je zus met een neger thuiskomt?" Waarop Van Meijeren antwoordt: "Hell no".

"Ik zag het eigenlijk al niet gebeuren", zei Rutte in Op1. "Maar na deze appjes is het landelijk echt onmogelijk geworden om met Baudet in een kabinet te zitten." Rutte deed zijn uitspraken in een gesprek via een digitale verbinding waarin hij terugblikte op een Instagramsessie eerder op de avond, waarbij jongeren hem vragen konden stellen.

"Regeren met Forum voor Democratie gaat niet gebeuren", zei Rutte in Op1: