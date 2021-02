IJsbaan in Drenthe vernield met trekker, bestuur spreekt van soapserie

De plaatselijke ijsbaan in het Drentse dorp Dalen is vernield met een trekker. Mogelijke aanleiding is onenigheid die in het dorp ontstaan zou zijn over het wel of niet opengaan van de ijsbaan.

Het bestuur van IJsvereniging Dalen liet onlangs weten dat de baan deze winter niet open zou gaan vanwege de coronamaatregelen. Dit leidde tot zowel begrip als teleurstelling in het dorp. Tijdens een ingelaste vergadering maandagavond besloot het bestuur van de ijsclub ruimte te maken voor een nieuw bestuur, dat de baan deze winter wel wil openen. "Al is het maar één dag", zegt Erik Ruinemans van het nieuwe bestuur tegen RTV Drenthe.

Er werd een laagje water op de baan gepompt en gestaag was er een ijsvloer aan het ontstaan. Maar toen Ruinemans gisteravond ging kijken bij de ijsbaan, trof hij een ravage aan. De hele ijslaag was kapot. "Het was één grote chaos. Iemand was kriskras over de ijsbaan gereden."

Verhaal halen

Op bewakingsbeelden van een omwonende was te zien dat het om een trekker ging. Door rond te vragen bij boeren uit de buurt kwam Ruinemans erachter van wie de trekker was. Samen met een oud-bestuurslid van de ijsvereniging ging hij naar de eigenaar toe, een man uit het nabijgelegen Hollandscheveld, om verhaal te halen. "Gewoon, een normaal gesprek zonder vooringenomenheid. Misschien had het geen opzet."

De trekkereigenaar gaf toe dat hij over de baan had gereden, maar hij stelde dat hij er alleen sneeuw af wilde halen en geen kwaad in de zin had. "Maar na wat doorvragen kreeg het gesprek een rare wending en had hij volgens mij wel door dat-ie fout zat", zegt Ruinemans. "Hij greep naar zijn telefoon, belde 112 en zei dat hij bedreigd werd. Daarna kwam de politie er ook nog bij. Gelukkig hadden wij het gesprek opgenomen."

IJsbaan wordt hersteld

Uiteindelijk heeft de man volgens Ruinemans een verbod van de politie gekregen om tot maandag in Dalen te komen. Er wordt geprobeerd de ijsbaan te herstellen. "Via de voetbalvereniging hebben we nog een waterpomp mogen gebruiken en vannacht wordt alles in het werk gesteld om een nieuwe ijslaag te kunnen creëren."

De hoop is dat er zaterdag of zondag in Dalen geschaatst kan worden. "Je zou het kunnen omschrijven als een soapserie, maar laat deze soap positief eindigen", besluit Ruinemans.