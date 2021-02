Surinaams elftal krijgt steeds meer vorm: ook Donk, Biseswar en Leerdam speelgerechtigd

Ryan Donk (34) is basisspeler bij Galatasaray - Pro Shots

Het Surinaams voetbalelftal, dat sinds enkele jaren nadrukkelijk de ambitie uitspreekt WK-deelname af te dwingen, weet zich voortaan verzekerd van de inbreng van enkele gerenommeerde spelers. Ryan Donk, Kelvin Leerdam en Diego Biseswar zijn per direct speelgerechtigd voor Suriname. Miquel Nelom en Mitchell Donald waren dat vorige week al. Bondscoach Dean Gorré wilde de 34-jarige Donk, speler van Galatasaray, en de 30-jarige Leerdam (Seattle Sounders FC) al eerder opnemen in de selectie van 'Natio', maar dat verzoek werd door wereldvoetbalbond FIFA in oktober vorig jaar afgewezen. Nu is de Surinaamse voetbalbond SVB daar dus wel in geslaagd.

Biseswar is door het Griekse PAOK Saloniki verhuurd aan Apollon Limassol op Cyprus. Hij speelde in Nederland onder meer voor Feyenoord en Heracles Almelo. Nelom staat onder contract bij Willem II. Donald speelde in het verleden voor Ajax en is nu actief op het hoogste niveau in Turkije bij Büyüksehir.

De Surinaamse bond droomt van deelname aan een WK en is samen met Stichting Vrienden Voetbal Suriname al een tijdje bezig met het versterken van de selectie door het aantrekken van Nederlandse spelers met een Surinaamse achtergrond. Sinds 2019 kunnen die voetballers door een zogeheten sportpaspoort ook voor Suriname uitkomen.