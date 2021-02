Ten Hag genoot van eerste helft tegen PSV: 'Alles was perfect'

Ten Hag vol lof over eerste helft tegen PSV: 'Alles was perfect' - NOS

Na een meer dan roerige week in Amsterdam heeft Ajax in het bekerduel tegen PSV laten zien tegen een stootje te kunnen. In de Johan Cruijff Arena won de ploeg van Erik ten Hag met 2-1 en bereikte zo de halve finales van de KNVB-beker.

Met name in de eerste helft maakten de Amsterdammers indruk, zo vond ook Ten Hag. "Ik zag een fantastisch Ajax toen. De uitvoering van het tactisch plan verloopt wel eens anders op het veld, maar nu was alles perfect. Ik heb op de bank echt genoten van mijn ploeg", aldus de oefenmeester.

"De manier waarop we druk gezet hebben en omschakelden... We scoorden twee geweldige goals en het duurde lang voordat PSV een aandeel kreeg in de wedstrijd."

Tweede helft minder

Ten Hag erkende dat het na rust allemaal een stuk minder was aan de kant van Ajax. "We namen minder risico en hadden daar beter op balbezit moeten spelen. In fases zijn we teruggedrongen. Daar ligt ruimte voor verbetering. Maar we houden ons vast aan de eerste helft."