Barcelona wacht flinke klus in return na bekernederlaag tegen Sevilla

FC Barcelona wacht een zware klus om de finale van de Copa del Rey te bereiken. Uit tegen Sevilla ging de ploeg van Ronald Koeman met 2-0 onderuit, waardoor Barça over drie weken in de return in Nou Camp vol aan de bak moet.

Barcelona had het beste van het spel, maar wist niet echt te sprankelen in Estadio Ramón Sánchez Pizjuan. Lionel Messi kreeg de beste kans, maar doelman Yassine Bono hield hem met een knappe voetreflex van een doelpunt af. De treffer viel even later aan de overkant. Jules Koundé tikte Samuel Umtiti de bal door de benen en schoot knap raak.

Slordig

Ook na rust was het Barça dat aanviel, maar daarbij ging de ploeg vaak slordig te werk. Na een combinatie met Frenkie de Jong strandde Messi in de 54ste minuut opnieuw op de doelman.

Sevilla, waar Luuk de Jong en Karim Rekik halverwege de tweede helft invielen, kwam nog amper over de middenlijn, maar maakte er via uitgerekend voormalig Barcelona-speler Ivan Rakitic counterend nog wel 2-0 van.