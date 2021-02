Atalanta Bergamo plaatst zich ten koste van Napoli voor finale Coppa Italia

Matteo Pessina was met twee treffers de grote man voor Atlanta tegen Juventus. - AFP

Atalanta Bergamo mag zich voor de tweede keer in drie jaar opmaken voor de finale van de Coppa Italia. Op eigen veld werd in de halve eindstrijd met 3-1 gewonnen van titelverdediger Napoli. Dat was ruim voldoende voor de finale na de eerdere 0-0 in Napels. Voor Marten de Roon, Robin Gosens en de geblesseerde Hans Hateboer wordt het de tweede finale in drie jaar. Sam Lammers, die het vooralsnog vooral met invalbeurten moet doen, mag zich verheugen op zijn eerste finale.

Zapata onstopbaar De Colombiaan Duvan Zapata zorgde binnen tien minuten voor de fraaie openingstreffer. Met een kanonskogel van een meter of twintig in de verre kruising verraste hij zijn landgenoot David Ospina. Vijf minuten mocht Matteo Pessina, na een combinatie tussen Gosens en Zapata, de 2-0 voor zijn rekening nemen.

Duvan Zapata liet zijn spierballen zien tegen Napoli - AFP

Napoli gaf niet op en kwam na rust terug in de wedstrijd via Hirving Lozano. De oud-PSV'er scoorde in twee instanties, nadat doelman Pierluigi Gollini een rebound had moeten toestaan. Pessina besliste het duel echter met een heerlijke goal. Net zoals bij de 2-0 combineerde hij met Zapata, maar nu fopte hij ook nog twee verdedigers van Napoli voordat hij de bal in de hoek prikte.