Duitsland verlengt lockdown: kappers eerder open, tatoeëerders niet

De lockdown in Duitsland wordt grotendeels verlengd tot en met 7 maart. Dat heeft bondskanselier Merkel aangekondigd na overleg met de leiders van de deelstaten.

De bondsregering mikte eerder op een verlenging tot en met 14 maart, maar lijkt nu tegemoet te zijn gekomen aan wensen van de deelstaten die eerder van de lockdown af wilden.

De meeste winkels blijven dicht gedurende deze verlengde lockdown. Wel is er ruimte om eventueel gedeeltelijk open te gaan. Eerder lekte al uit dat kappers wel weer open kunnen, op 1 maart al. Dat geldt ook voor andere bedrijven die lichaamsverzorging aanbieden, zoals voetverzorgingssalons. Nagelstudio's, tatoeëerders en schoonheidssalons blijven wel dicht.

De komende weken zijn cruciaal om te voorkomen dat mutaties de overhand krijgen, zei bondskanselier Merkel. De nieuwe richtwaarde is minder dan 35 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners per week, vertelt NOS-correspondent Judith van den Hulsbeek.

"Pas dan komen er versoepelingen":