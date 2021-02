'Verblinde' conciërge en zoon veroordeeld voor examenfraude

De rechtbank in Leeuwarden heeft een vader en zoon veroordeeld voor examenfraude. De man, die conciërge was op de middelbare school van zijn zoon, liet sleutels namaken van de kluizen waar de gemaakte eindexamens in lagen opgeslagen. Zijn zoon kon zo zijn gemaakte eindexamens corrigeren met behulp van een correctiemodel.

De 49-jarige man kreeg een voorwaardelijke celstraf van twee maanden en een taakstraf van 200 uur opgelegd, de 20-jarige zoon kreeg een taakstraf van 80 uur. De zoon was ten tijde van het examen 18 jaar en is volgens het jeugdstrafrecht gestraft.

'Berekenend en geraffineerd'

Volgens de rechter zijn de twee "berekenend en geraffineerd" te werk gegaan. Wel benadrukt de rechter dat het initiatief van de fraude bij de vader lag; zijn zoon zou onder grote druk van hem zijn meegegaan met het plan. De rechter zegt dat de man "verblind is geweest door gevoelens van trots"; zijn zoon zou als eerste uit de familie een gymnasiumdiploma halen. De conciërge zou niet kunnen verkroppen dat zijn zoon steeds lagere cijfers haalde en zijn diploma zou mislopen.

Toen de examenfraude aan het licht kwam, zijn de examens van de scholier ongeldig verklaard. Hij heeft zijn gymnasiumdiploma niet gehaald, maar sindsdien wel een mbo-opleiding afgerond.