Onderzoek: studenten in grote problemen door online onderwijs

Het gaat niet goed met studenten. Dat is een van de conclusies van onderzoek van ResearchNED naar de manier waarop studenten thuisonderwijs tijdens de coronapandemie ervaren. Ze kampen met sociaal-emotionele problemen, eenzaamheid en merken dat de kwaliteit van de lessen achteruit gaat.

Online onderwijs leidt bij een deel van de studenten tot "zeer grote problemen" en de verhalen van de ruim 11.500 studenten die een vragenlijst invulden, zijn vaak schrijnend.

Zo heeft een op de twintig studenten last van mentale, sociaal-emotionele, concentratie-, motivatie- en studievoortgangproblemen, blijkt uit de studie, die in opdracht van studentenorganisatie Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is uitgevoerd. Omgerekend zou dat een groep van 30.000 à 35.000 studenten zijn.

Gebrek aan contact

De sociaal-emotionele problemen komen onder meer door een gebrek aan interactie en contact met docenten en medestudenten, vooral bij werkgroepen met veel deelnemers.

Door de coronamaatregelen hebben studenten het idee dat ze in een sociaal isolement zitten. Dertig procent voelt zich eenzaam. En hoe meer online onderwijs, des te vaker concentratie- en motivatieproblemen lijken voor te komen.

Ook vinden studenten dat de kwaliteit van de lessen achteruit is. Toch denken ze dat ze in hun studievoortgang geen grote schade hebben opgelopen in vergelijking met de situatie voor corona, volgens de onderzoekers.