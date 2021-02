Veelbesproken Haller helpt Ajax met twee goals tegen PSV naar halve finales

Sébastien Haller heeft Ajax op voorsprong gezet in de bekertopper tegen PSV. - Pro Shots

Ajax heeft zich verzekerd van de halve finales van het toernooi om de KNVB-beker. De Amsterdammers waren na een sterke eerste helft met 2-1 te sterk voor PSV.

Precies een maand geleden stonden beide ploegen ook al tegenover elkaar in de Johan Cruijff Arena. PSV begon dat duel overrompelend, maar zag hoe Ajax zich toen na rust terugvocht naar 2-2. Het bleek het enige puntenverlies van de Amsterdammers. Dat gold niet voor PSV, waardoor het verschil in de competitie is opgelopen tot zeven punten. In de afgelopen week veranderde het opgewekte humeur bij Ajax in chagrijn na de administratieve blunder rond Sébastien Haller, die daardoor niet speelgerechtigd is in de Europa League, en de dopingschorsing van doelman André Onana.

Steun Onana Haller, die in de vorige wedstrijd tegen PSV zijn eerste minuten maakte voor Ajax, betrad het veld - net als alle andere Ajacieden - in een felgeel keepersshirt met de naam Onana op de borst. De Kameroener, die een jaar lang niet mag spelen of trainen, bekeek het vanaf de tribune met een grote glimlach.

Maarten Stekelenburg was, zoals eerder in het bekerduel met AZ, zijn vervanger. En die Stekelenburg was er in 2006 ook al bij, toen Ajax voor het laatst een bekerduel speelde tegen PSV. De Eindhovenaren waren destijds al lang en breed kampioen met 24 punten voorsprong op de teleurstellende nummer vier Ajax, maar de finale in De Kuip werd gewonnen door de Amsterdammers met 2-1. Initiatief bij Ajax Een vliegende start van PSV, zoals een maand geleden, kwam er nu niet. Sterker, pas na een kwartier kreeg Stekelenburg met een kopbal van Eran Zahavi voor het eerst een bal richting zijn doel. Het initiatief lag stevig bij Ajax, dat PSV dwong tot verdedigen en weinig grip had op de beweeglijke Davy Klaassen. In de 19de minuut vond Klaassen met een slim passje Haller en de Fransman knalde de bal onhoudbaar achter doelman Unnerstall en vijf minuten later was de Fransman op aangeven van Dusan Tadic opnieuw trefzeker. Die laatste treffer mocht Pablo Rosario zich aanrekenen, want hij verloor de bal in aanloop naar de treffer kinderlijk eenvoudig aan Antony.

Binnen het halfuur had Haller zelfs een hattrick op zijn naam kunnen brengen, maar in kansrijke positie kopte hij de bal via de grond naast het doel. Toen Álvarez even later uit een corner rakelings over de lat kopte, leek PSV als een aangeslagen bokser in de touwen. In de slotfase van de eerste helft beet PSV eindelijk van zich af, maar tot grote kansen leidde dat niet. Toch had Donyell Malen kort voor rust de 2-1 op de schoen na een steekpass van Zahavi, maar de doorgaans zo trefzekere aanvaller schoof de bal voorlangs. Uiteindelijk mocht PSV nog van geluk spreken dat het slechts 2-0 stond bij rust, want Tadic liet in de slotfase nog een uitgelezen kans liggen.

PSV bijt van zich af Na rust kwam PSV beter voor de dag en na een mooie aanval maakte het zelfs de aansluitingstreffer. Denzel Dumfries stoomde op, gaf een voorzet op Malen vanaf de achterlijn en zag hoe Jurriën Timber de bal in eigen doel schoot. Ajax voelde de bui hangen en gooide via Tagliafico en invaller Devyne Rensch de botte bijl erin. Tagliafico, spelend met een speciale bril ter bescherming van zijn tegen Willem II opgelopen oogblessure, ging veel te hard door op de enkel van Mohamed Ihattaren. De charge van Rensch op de benen van Olivier Boscagli was nog een tandje erger. Beide Ajacieden kwamen er genadig af met de gele kaart, maar zijn wel geschorst voor de halve finale.

Ajax bleef moeite houden met het vroege storen door de aanvallers van PSV, kwam zelf amper nog aan voetballen toe, maar kreeg via uitbraken wel de beste kansen. Zo mocht PSV van geluk spreken toen Rosario een omhaal van Klaassen bijna in eigen doel werkte en dat gold ook voor het moment waarop Jordan Teze de bal met de hand beroerde in duel met Tadic. De beste kans was voor invaller David Neres, die Haller na een snelle uitbraak over het hoofd zag en zelf rakelings naast schoot. In de bij vlagen onvriendelijke slotfase waren Tadic en Daley Blind nog gevaarlijk met afstandsschoten. In blessuretijd dacht Dumfries nog een verlenging af te dwingen voor PSV, maar zijn inzet werd nog net voor de lijn weggeschoten.