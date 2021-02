City zet zegereeks voort in FA Cup en heeft geen kind aan Swansea City

Manchester City heeft de goede lijn van de afgelopen weken doorgezet in de FA Cup. De koploper van de Premier League won in de achtste finales van het bekertoernooi gemakkelijk met 3-1 van Swansea City. Het was voor de ploeg van Pep Guardiola de vijftiende zege op rij.

City, dat over de gehele wedstrijd gemeten 74% balbezit had, kwam na een halfuur op voorsprong dankzij Kyle Walker. In de 47ste minuut zorgde Raheem Sterling voor de 0-2 en in de 50ste minuut werd het 0-3 via Gabriel Jesus. Invaller Morgan Whittaker scoorde een klein kwartier voor tijd nog wel tegen voor Swansea, maar de zege kwam voor City nooit in gevaar.

Later op de avond speelt Leicester City tegen Brighton & Hove Albion, Sheffield United tegen Bristol City en treft Everton Tottenham Hotspur.