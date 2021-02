Onderzoek naar poging verkiezingsfraude Trump na 'vind stemmen'-belletje

In het gesprek van één uur oefende Trump zware druk uit om de verkiezingswinst van Joe Biden in Georgia ongedaan te maken.

"Ik wil gewoon 11.780 stemmen vinden, want we hebben de staat gewonnen," zei Trump begin januari tegen de Republikein Brad Raffensperger, de eindverantwoordelijke voor het verloop van de verkiezingen in Georgia.

In een brief aan onder anderen Raffensperger, laat openbaar aanklager Fani Willis nu weten dat alle documenten over het verloop van de verkiezingen moeten worden bewaard. Het onderzoek gaat onder meer over mogelijke schendingen van de verkiezingswet in Georgia, het afleggen van valse verklaringen, dreigementen, afpersing en het onder druk zetten van betrokkenen bij de verkiezingen.

Hoewel de aanklager Trump niet expliciet noemt in de brief, gaat het volgens Amerikaanse media wel om hem. Dat zou door woordvoerders van Willis zijn bevestigd.

Ondertussen loopt het tweede impeachment-proces tegen oud-president Trump, vanwege zijn rol bij de bestorming van het Capitool. Trump wordt beschuldigd van het aanzetten tot de opstand op 6 januari, waarbij vijf mensen om het leven kwamen.