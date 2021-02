Dutchbatters over gebaar kabinet: 'Hadden ze 26 jaar geleden moeten doen'

Bijna 26 jaar na dato zal het kabinet met een speciaal gebaar zijn waardering uitspreken voor Dutchbat III, de Defensie-eenheid die betrokken was bij de val van moslimenclave in Srebrenica in 1995. Ook krijgen de veteranen 5000 euro en gaat Defensie terugkeerreizen organiseren. Het is nog onduidelijk wanneer en hoe het kabinet zijn waardering gaat uitspreken.

We maakten eerder deze terugblik op de val van de moslimenclave Srebrenica, in juli 1995:

Dit gebaar is een begin, hoopt Kok. "Ik hoop dat ze nu echt wel serieus gaan kijken naar onze problemen. Zodat iedereen op hele korte termijn rust krijgt in zijn leven, zodat de jongens en meiden die nog echt last ondervinden kunnen beginnen met het verwerken."

De veteraan vindt het gebaar van de regering goed voor de Dutchbatters die nog zeer veel stress ondervinden, maar Kok heeft naar eigen zeggen zelf zijn leven al "opgeknapt". "Met mij gaat het goed, ik ben grotendeels van de problemen af. Er gaat nog wel geen dag voorbij dat ik er niet aan denk en er zijn nog twee of drie nachten per jaar dat ik schreeuwend wakker word, maar dan rook ik een sigaretje en ga ik weer door. Ik moet wel door. Ik heb een zoon, daarvoor doe ik het".

Volgens Kok is het vertrouwen in Defensie onder Dutchbatters de afgelopen jaren flink gedaald. Hij wil de blijk van erkenning dan ook "eerst zien, dan geloven". "Er is ons de afgelopen 26 jaar al diverse malen van alles beloofd, waar nog weinig van terecht is gekomen", zegt hij.

De afgelopen bijna 26 jaar hebben veel Dutchbatters een gebrek aan steun en erkenning ervaren, waardoor het "speciale gebaar" voor hen een beetje als mosterd na de maaltijd voelt. Frustraties over de trage reactie van de regering verhinderen een euforisch gevoel voor deze eerste erkenning, ziet ook Dutchbatter Boudewijn Kok. Want waarom komt dit gebaar pas nu? "Defensie moet mij morgen bellen, en vragen: 'Meneer Kok, hoe gaat het met u?'. Maar dat hadden we ze wel 26 jaar geleden moeten doen."

Olaf Nijeboer, voorzitter van de vereniging Dutchbat, noemt het positief dat het gebaar wordt gemaakt en ziet het vooral als een mooie aanleiding om weer verder met elkaar in gesprek te gaan. Het gebaar lost volgens hem niet alles op. "Zo is voor militairen decoratie bijvoorbeeld ook heel belangrijk. In al die jaren is er maar één Dutchbatter onderscheiden." Volgens Nijeboer wordt over decoratie al wel gesproken; hij gaat ervan uit dat daar nu ook stappen in gemaakt kunnen worden.

Ook heeft de voorzitter een kanttekening bij de terugkeerreizen die Defensie wil organiseren voor Dutchbatters. "Nu lijkt dat alleen voor de veteranen zelf te gelden en dat lijkt me een gemiste kans. Belangrijk is dat ook het thuisfront mee kan, zodat ook de partners en kinderen een idee kunnen krijgen van de plek die zo belangrijk is geweest in het leven van de militairen die daar zijn geweest."

Het bedrag van 5000 euro ziet hij vooral als een symbolisch bedrag. "Je kunt altijd discussiëren over de hoogte. Voor de een is het niet belangrijk omdat het leed niet in geld is uit te drukken en een ander vindt het weer een schijntje."