Oud-Ajacied en oud-international Wim Suurbier (75) overleden

1976: Wim Suurbier in het Nederlands elftal - ANP

Wim Suurbier is op 75-jarige leeftijd overleden. De oud-Ajacied lag al sinds eind april op de intensive care van het VU medisch centrum in Amsterdam. Daar was Suurbier opgenomen nadat hij door zijn ex-vrouw Maja thuis was aangetroffen met een hersenbloeding. Aan de gevolgen daarvan is hij nu, ruim twee maanden later, overleden. Gloriejaren Suurbier debuteerde op 5 januari 1964 bij Ajax en was onderdeel van het team dat in de jaren 70 Europa en de wereld veroverde. De rechtervleugelverdediger won met Ajax drie keer de Europa Cup I (1971, 1972 en 1973), eenmaal de Wereldbeker voor clubs (1972) en zeven landstitels.

1966: Wim Suurbier (r) en Johan Cruijff op de tribune bij Ajax - ANP

Zijn kwaliteiten bleven ook in het Nederlands elftal niet onopgemerkt. Suurbier debuteerde in 1966 voor Oranje en kwam in zijn carrière tot zestig interlands, waaronder de WK-finales van 1974 en 1978. De medespelers van Suurbier herinneren hem niet alleen vanwege zijn voetbalkwaliteiten. Hij was ook goed voor veel grappen in de kleedkamer. Samen met Ruud Krol stond hij bekend als het duo Snabbel en Babbel.