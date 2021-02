Wachten op duidelijkheid over examens: 'Minister kan meer met ons meedenken'

En al zijn middelbare scholen ook nu open voor examenkandidaten; menig leerling heeft zorgen over die laatste belangrijke toetsen. We vroegen vier van hen hoe ze ervoor staan, ruim drie maanden voordat de centrale examens beginnen. En wat kan er eventueel worden gedaan om ze te helpen?

Tom Kuijpers (17, vwo), Stedelijk Gymnasium Nijmegen

"Ik heb samen met Pleun Lagerberg een brief geschreven aan minister Slob, waarin we vragen om inhoudelijke aanpassingen te doen aan de eindexamen. Ook zijn we om die brief te ondersteunen een petitie gestart. Die is inmiddels ruim 40.000 keer ondertekend. We maken ons echt zorgen over de kans op slagen van leerlingen en de examenstress.

Ik maak me voor mezelf niet zo'n zorgen of ik ga slagen, maar er zijn heel veel mensen die met de situatie worstelen. Bijvoorbeeld als ze thuis niet goed lessen kunnen volgen. Het is ook moeilijk om individueel te leren. Nu is er wel fysiek les op school. Alle stof is wel behandeld, maar alleen vluchtig besproken.

In theorie is alles dus behandeld, maar de stof van het einde van het vijfde jaar en het begin van jaar zes is beperkt gebleven. Er is wel een mogelijkheid om je in te schrijven om stof die nog niet behandeld is hebt tot je te nemen, maar meestal worden die momenten door docenten ingezet om eerdere achterstanden in te halen.

Het lijkt mij beter om te kijken naar stofvermindering. Als bij een vak alles is behandeld, dan is het niet nodig om het eindexamen aan te passen. Bij andere vakken, zoals wiskunde, lijkt het ons beter om in te zoomen en niet alles te behandelen. Doordat we globaal getoetst zijn in de schoolexamens, krijg je toch een goed beeld van hoe iemand er voor staat.

Ik snap dat niet iedereen kan slagen, maar met dat Slob zegt dat sommige leerlingen zullen blijven zitten is het voor mij niet afgedaan. Een minister kan aardig wat veranderen en ik vind dat Slob daarom ook meer met de leerlingen moet meedenken."