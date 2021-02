Hongaren zitten niet te wachten op Russisch vaccin

Maar het animo voor de Chinese en Russische vaccins is dus veel lager. Er zijn nu 40.000 doses van het Russische vaccin binnen en de komende drie maanden moet er voldoende geleverd worden om een miljoen mensen te vaccineren. In combinatie met het Chinese vaccin, kunnen dan 3,5 miljoen Hongaren met de niet-westerse vaccins ingeënt worden. Dat is ongeveer een derde van de bevolking.

De vaccinatiebereidheid was al niet hoog. Drie weken geleden berekende het Hongaarse bureau voor de statistiek dat niet meer dan 27 procent van de Hongaren van plan is een prik te halen. Inmiddels is dat ongeveer 40 procent.

De Hongaarse premier Viktor Orbán claimt dat hij met het gebruik van Russische en Chinese vaccins binnen enkele weken de gehele bevolking kan laten inenten. Maar of dat gaat lukken is maar de vraag. Slechts 7 procent van de Hongaren is bereid zich te laten inenten met het Russische Spoetnik-vaccin en maar 1% zou gebruik willen maken van het Chinese vaccin, blijkt uit de meest recente peiling van de Hongaarse nieuwswebsite Qubit .

Hongarije trok een eigen plan om de leveringsproblemen met coronavaccins in de Europese Unie op te lossen. Het land besloot op eigen houtje het Russische Spoetnik-vaccin alvast goed te keuren en in te zetten, ondanks de grote politieke spanningen tussen Rusland en de Europese Unie.

Daarnaast heeft Hongarije ook alvast een deal gesloten voor de levering van het Chinese vaccin. Hongarije is het enige land binnen de EU dat vaccins toelaat die nog niet door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) zijn goedgekeurd.

Orbán zelf heeft in een interview op de staatsradio gezegd dat hij zich wil laten inenten met het Chinese Sinopharm-vaccin. "Daar vertrouw ik het meest op", zei hij. "Sommige mensen denken ideologisch over vaccins. Ze willen liever een westerse variant dan een oosterse. Ik denk dat de Chinezen dit virus het langst kennen en daardoor over de meeste kennis beschikken."

'Het gaat om de volksgezondheid'

Orbáns partij Fidesz legt de schuld bij Brussel. "Als we voldoende vaccins van de EU hadden gekregen, dan zouden we het Russische vaccin niet hebben besteld. Nu hebben we niet genoeg ", zegt Zsolt Németh, voorzitter van de buitenlandcommissie in het parlement. "Het is geen geopolitieke kwestie, het gaat om de volksgezondheid."

Maar Zoltan Komaromi, woordvoerder gezondheidszorg van de oppositiepartij Democratische Coalitie (DK), is het daar niet mee eens. "Het is politiek niet slim. We moeten in de Europese Unie één lijn trekken en het risico moet niet op de burgers worden afgeschoven. Dat is niet eerlijk."

Voorbeeld voor de Europa

De regering Orbán vindt dat de eigenzinnige vaccinatiepolitiek van Hongarije juist een voorbeeld kan zijn voor de EU. "We zien geen enkel conflict tussen de Europese en de landelijke oplossingen in de strijd tegen corona. De verschillende vaccins vullen elkaar mooi aan."