Ajax en PSV jagen in topper op halve finales KNVB-beker

- Ajax won de beker 19 keer, voor het laatst in 2019, toen Willem II met 4-1 werd geklopt. Negenvoudig bekerwinnaar PSV veroverde de 'dennenappel' voor het laatst in 2012. Het won destijds met 3-0 van Heracles Almelo.

- In het bekertoernooi troffen de clubs elkaar voor het laatst in de finale van 2006. Ajax won met 2-1.

- In de competitie eindigde de topper op 10 januari in Amsterdam in 2-2 nadat PSV door treffers van Eran Zahavi op een 2-0 voorsprong was gekomen. Quincy Promes en Antony scoorden daarna voor Ajax.

- Ajax klopte in de tweede ronde van de KNVB-beker in een spectaculair duel FC Utrecht thuis met 5-4 en won in de achtste finales, in Alkmaar, met 1-0 van AZ. PSV won bij De Graafschap en FC Volendam.

- Ajax is voor het derde jaar op rij kwartfinalist. PSV behoort voor het eerst sinds 2018 tot de laatste acht.

- Ajax-trainer Erik Ten Hag was bij PSV assistent-coach en hoofd opleidingen en ook Zakaria Labyad heeft een PSV-verleden. PSV'er Nick Viergever kwam vier seizoenen uit voor Ajax. Zijn ploeggenoten Donyell Malen en Pablo Rosario werden bij Ajax opgeleid.

- Ajacied Ryan Gravenberch is geschorst. PSV mist Mario Götze, Cody Gakpo,Viergever en Noni Madueke vanwege blessures.