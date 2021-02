Grote prijs van Portugal vervangt Vietnam op Formule 1-kalender

De Grote Prijs van Portugal neemt zo goed als zeker de nog vacante plek op de kalender van de Formule 1 in 2021 in. Dat melden diverse media, waaronder de BBC. Op het circuit in Portimão zal op 2 mei de derde race van het jaar gereden worden. Die datum stond nog open nadat de Grote Prijs van Vietnam was weggevallen.

Vorig jaar werd er voor het eerst in 24 jaar weer een Formule 1-race gehouden in Portugal. Op het Autodromo do Algarve was Lewis Hamilton toen de snelste. Max Verstappen werd derde.

Recordaantal races

Het Formule 1-seizoen wordt op 28 maart geopend in Bahrein, waarna op 18 april de Grote Prijs van Imola in Italië volgt.

Het nieuwe seizoen telt vooralsnog een recordaantal van 23 races. De Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort zal de dertiende race zijn en wordt gehouden op 5 september.