KNVB zet streep door Heerenveen-Feyenoord, volgende week woensdag herkansing

Veld Heerenveen niet goed genoeg voor bekerduel: 'Vocht in de grond vriest op' - NOS

Het bekerduel tussen Heerenveen en Feyenoord van donderdagavond is verplaatst naar volgende week. Vanwege de extreme weersomstandigheden is het veld onbespeelbaar in het Abe Lenstra Stadion. Het duel staat nu gepland op woensdag 17 februari. De wedstrijd zal om 18.45 uur beginnen.

Eerder op de dag liet Feyenoord-trainer Dick Advocaat al doorschemeren dat hij liever zag dat het duel verplaatst zou worden. Donderdagavond wordt er een temperatuur verwacht van 15 graden onder nul. "Je kan je afvragen of dat zinvol is. Ik vind van niet...", aldus Advocaat op de persconferentie.