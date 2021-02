De koers stijgt en stijgt, maar 'bitcoin kopen blijft een gokspelletje'

Maar inmiddels is de bitcoin vooral populair om in te beleggen, mede doordat andere investeringen op dit moment weinig opleveren, zegt Teunis Brosens, bitcoin-expert bij ING. "De rente die blijft maar negatief, aandelenkoersen zijn al ontzettend hoog. Als je dan wat geld te besteden hebt om te beleggen, waar kun je dan nog heen? Bitcoin en andere cryptovaluta kunnen dan interessant lijken."

De bitcoin is de eerste digitale munt die werkt zonder centrale beheerder, zoals een centrale bank. Het verifiëren en bijhouden van transacties wordt overgenomen door de blockchain, de technologie die aan de basis ligt van cryptovaluta. De munt is dan ook bedacht om buiten de invloed van banken en overheden mee te kunnen betalen.

Als je tot nu toe steeds bitcoin hebt gehouden, lach je me natuurlijk recht in m'n gezicht uit.

VBNL, de branchevereniging van bitcoinbedrijven (bedrijven waar je bijvoorbeeld euro's kunt omwisselen tegen bitcoins), verwacht dat de bitcoin voorlopig alleen belangrijker en waardevoller wordt. Voorzitter Patrick van der Meijde: "Je ziet dat centrale banken grote hoeveelheden geld creëren, onder meer om de coronacrisis te kunnen financieren. Dat gaat iets doen met de waarde van een euro of een dollar ten opzichte van dingen die niet zomaar gecreëerd kunnen worden. Dat zie je al terug in de huizenprijzen. Bitcoin is daar ook een voorbeeld van."

Euro's en dollars worden door centrale banken, in theorie onbeperkt, gecreëerd. Aan de hoeveelheid bitcoins zit een maximum van 21 miljoen. "Veel mensen zien het als een soort digitale variant van goud", zegt Van der Meijde. "Er zit ook een maar een bepaalde hoeveelheid goud in de aarde, en dat wordt door mijnbedrijven beetje voor beetje eruit gehaald. Met bitcoin is dat eigenlijk precies hetzelfde, alleen wordt dat dan door computers gedolven."

Ook in 2017 steeg de bitcoin-koers snel. Maar begin 2018 zakte die net zo snel weer in. Investeerders die hebben gewacht tot nu, kunnen flink cashen. "Als je tot nu toe steeds bitcoin in je portefeuille hebt gehouden, dan zeg je natuurlijk nog steeds dat je een goede beslissing hebt gemaakt", zegt econoom Mathijs Bouman. "Al die economen, ook ik, die toen de koers daalde zeiden 'nou is het wel voorbij', die lach je natuurlijk recht in het gezicht uit."

'Bitcoin verzilveren is een gokspelletje'

Toch is bitcoin kopen bepaald niet zonder risico's. De afgelopen jaren bewoog de koers alle kanten op. "De prijs kan in een dag 20 procent omhoog gaan, maar net zo goed 20 procent omlaag", zegt Brosens. "Als jij een grote hoeveelheid bitcoin in korte tijd wil verkopen, dan vraag ik me af of dat lukt zonder dat je daar op gaat inleveren qua prijs."

Bouman: "Het punt blijft dat de enige manier om bitcoin te verzilveren, toch is om 'm een keertje te verkopen. En dat moment moet je heel goed weten te timen. En de economische theorie leert dat je dat niet kunt timen. Het is dus uiteindelijk toch een soort gokspelletje. Wie is er net op tijd uit en wie is de sukkel die dan nog net koopt?"

De "ontploffende" en dan weer "instortende" koers is ook de reden dat de bitcoin niet snel een volwaardig betaalmiddel wordt, verwacht Bouman. "Van een betaalmiddel wil je juist weten dat als je vorige week je salaris in dat betaalmiddel kreeg, je er over twee weken dit of dat van kan kopen. Als die koers zo snel beweegt, is het niet echt een nuttig betaalmiddel."