Ex-coffeeshopbaas Johan van Laarhoven wil schikking treffen

Voormalig coffeeshophouder Johan van Laarhoven is in gesprek met het Openbaar Ministerie over een schikking. Dat bleek vandaag op een regiezitting. Daarmee hoopt de Tilburgse wiethandelaar een lange rechtszaak en een celstraf te voorkomen.

Ook zijn broer Frans van Laarhoven wil schikken. De zaak tegen de broers loopt al sinds 2017. Ze worden ervan verdacht de boekhouding van hun coffeeshopketen te hebben vervalst. Daar verdienden ze volgens het OM meer dan 20 miljoen euro mee. Ook twee andere medewerkers zijn aangemerkt als verdachte.

Het is niet de eerste keer dat de partijen praten over een schikking. In 2018 deden ze dat ook, maar toen liepen de onderhandelingen stuk.

Fatsoenlijke sfeer

De sfeer in de rechtbank was volgens een verslaggever van Omroep Brabant goed. Bij eerdere zittingen liepen de spanningen tussen de advocaten van de verdachten en de officieren van justitie wel eens hoog op. Dat was nu niet het geval.

Volgens de regionale omroep, die met de advocaten van de verdachten sprak, lijkt het alsof de schikking met name een financieel karakter krijgt.

Straf in Thaise gevangenis

Johan van Laarhoven werd in Nederland vooral bekend omdat hij vanaf 2014 meer dan vijf jaar in een cel in Thailand zat. Daar kwam hij terecht omdat het OM in Breda de collega's in Thailand op de hoogte had gebracht van de verdenkingen tegen Van Laarhoven. Die pakten hem vervolgens op.

De werkwijze van het OM en de gevangenschap van Van Laarhoven in Thailand leidden tot vragen in de Tweede Kamer, een mediacampagne en een kritisch rapport van de Nationale Ombudsman. Een jaar geleden lukte minister Grapperhaus om Van Laarhoven naar Nederland te halen.