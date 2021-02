Roest jaagt op eerste gouden medaille WK Afstanden: 'Moet nu gebeuren'

"Het is het grootste toernooi van het jaar en dit is het toernooi waarop het moet gebeuren." Het zijn de woorden van Patrick Roest aan de vooravond van de WK Afstanden in Heerenveen. Hoewel Roest al verschillende wereldtitels won, stond hij nog nooit op de hoogste trede bij de WK Afstanden: "Ik heb graag dat dat nu wel lukt", klinkt het zelfverzekerd.

In 2019 veroverde Roest twee keer een zilveren medaille (op de vijf en tien kilometer). Vorig jaar werd hij teleurstellend achtste op de tien kilometer en werd hij gediskwalificeerd op de 5.000 meter.

Vier keer goud?

In Thialf rijdt Roest vier afstanden: de vijf kilometer, de tien kilometer, de 1.500 meter en de ploegenachtervolging. Toch verwacht hij niet dat hij vier keer goud zal veroveren de komende dagen. "Nee, zeker niet", reageert Roest.

"Die druk leg ik mezelf niet op. Ik bekijk het van dag tot dag. De vijf kilometer is de eerste afstand dus daar focus ik mij nu op. De rest komt wel. Het is voor mij ook de belangrijkste afstand en de afstand die het beste loopt. Ik had hem de laatste jaren graag gewonnen, maar het lukte nog nooit."