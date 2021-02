Kabinet komt met gebaar van waardering voor Dutchbat

Het kabinet zal met een speciaal gebaar zijn waardering uitspreken voor Dutchbat III, de eenheid die betrokken was bij de val van moslimenclave Srebrenica in 1995. Hoe dat gebaar vorm zal krijgen, is nog niet duidelijk. Minister Bijleveld denkt aan een bijeenkomst waar alle veteranen van de eenheid bij aanwezig zijn.

Ook krijgen de Dutchbatters het bedrag van 5000 euro en Defensie gaat terugkeerreizen voor hen organiseren.

Thuisfront

Hiermee reageert Bijleveld op het rapport van de commissie-Borstlap, die onderzoek deed naar Dutchbat III. Uit dat onderzoek bleek dat veel veteranen 25 jaar na dato nog problemen ondervinden als gevolg van de operatie in Srebrenica. Bijleveld belooft dat alle 850 veteranen en "hun thuisfront" binnenkort een brief krijgen met een aanbod voor professionele hulp.

Het lichtbewapende Dutchbat III moest machteloos toezien bij de val van Srebrenica, die werd gevolgd door de moord op zeker 7000 moslims. Veel veteranen hebben de afgelopen jaren gebrek aan steun en erkenning ervaren.

Bekijk hier een terugblik op de val van de moslimenclave: