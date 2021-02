Zorg in OMT, maar volgens Ollongren kunnen verkiezingen gewoon doorgaan

De Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart kunnen, als het aan minister Ollongren ligt, gewoon doorgaan. Er zijn voldoende maatregelen genomen om de stembusgang coronaproof te laten verlopen.

Dat zegt de minister in reactie op de zorgen die er zijn onder deskundigen van het OMT. In NRC Handelsblad zeggen ze dat ze bezorgd zijn over de besmettingsrisico's in de stembureau's. Enkele burgemeesters hebben al geopperd om de verkiezingen uit te stellen.

Maar Ollongren blijft erbij dat er voor iedereen een mogelijkheid is om zijn stem veilig uit te brengen. "We doen er alles aan om het veilig te laten verlopen, voor de mensen die komen stemmen en voor de medewerkers van de stembureaus." De minister wijst erop dat de verkiezingen zijn gespreid over drie dagen (15,16 en 17 maart) om te grote drukte te voorkomen.

Mensen die het desondanks niet veilig vinden, kunnen makkelijker per volmacht stemmen. Het aantal toegestane volmachten is daarvoor uitgebreid van twee naar drie. En mensen boven de 70 die kwetsbaar zijn kunnen per brief stemmen.

Briefstemmen

Voor de rechtbank in Den Haag diende vandaag een kort geding dat was aanspannen door de Partij voor de Dieren. Die partij wil dat ook kwetsbare mensen onder de 70 per brief kunnen stemmen. De rechter doet uiterlijk volgende week vrijdag uitspraak.

Volgens Ollongren is het praktisch niet meer haalbaar om het briefstemmen nog uit te breiden voor deze verkiezingen. Ze begrijpt het verzoek, maar geeft aan dat het voor gemeenten niet mogelijk is om te bepalen wie kwetsbaar is en wie niet.

De verkiezingen uitstellen is mogelijk, maar wel ingewikkeld. Er is een wetswijziging voor nodig en dat betekent dat daar uiterlijk in de eerste week van maart een beslissing over moet worden genomen, weet Ollongren. "Maar nogmaals, alles is erop gericht dat we er klaar voor zijn op 15, 16 en 17 maart."