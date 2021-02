Een schaatser kan in de vorm van zijn leven zijn, maar toch niet in de buurt komen van zijn persoonlijk record. Hoe kan dat? Schaatsers hebben altijd, dus ook met de WK afstanden dit weekend, te maken met invloeden van buitenaf.

Maar welke zijn dat eigenlijk? En hoe groot is die invloed? Dat leggen we je in onderstaande video uit.