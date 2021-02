Advocaat wil ook niet naar Heerenveen: 'Dat veld was zonder sneeuw al verschrikkelijk'

Dick Advocaat wil niet naar Heerenveen voor bekerduel - NOS

"Dat heeft geen zin, want ik hak die knoop niet door", reageert Dick Advocaat op de vraag wat hij zou besluiten mocht hij voor de keuze staan of het bekerduel tussen Heerenveen en Feyenoord donderdagavond door kan gaan. "Het is aan anderen om dat te beslissen. Ik moet me voorbereiden op die wedstrijd en doe dat met de gedachte dat er gewoon gespeeld kan worden." Toch laat de trainer van Feyenoord doorschemeren dat het wat hem betreft geen goed idee is om bij een verwachte temperatuur van 15 graden onder nul te voetballen. "Je kan je afvragen of dat zinvol is. Ik vind van niet..." "Dan heb ik het nog niet eens over de spelers op het veld, maar vooral over de mensen eromheen. De dokter zei al dat de wisselspelers in de kleedkamer moeten blijven. Dat hoort toch niet?" 'Verschrikkelijk veld' Advocaat vraagt zich bovendien af hoe het veld er bij zal liggen als daar sneeuwscheppen en ander materiaal overheen zijn gegaan. "Dat veld in Heerenveen was zonder sneeuw al verschrikkelijk... Nu schijnt het nog erger te zijn." "Maar als er gespeeld moet worden dan wordt er gespeeld. En dan moeten we ons maar goed voorbereiden op al deze omstandigheden." Vorige week gaf Advocaat ook al aan dat hij niet in Groningen wilde spelen vanwege de extreme weersomstandigheden.

Justin Bijlow keert tegen Heerenveen terug in de selectie van Feyenoord. De keeper speelde op 25 oktober zijn laatste duel, waarna hij ruim drie maanden aan de kant stond met een voetblessure. "Maar hij is terug, dus dat is goed nieuws", aldus Advocaat die nog niet wilde zeggen of Bijlow ook onder de lat zal staan tegen Heerenveen.

Mocht er gespeeld worden dan vormt de kwartfinale van de KNVB-beker een mooie kans voor Feyenoord om revanche te nemen op Heerenveen, dat de Rotterdammers een kleine twee weken geleden op een 3-0 nederlaag trakteerde in de competitie. "Wij lieten ons toen verrassen", aldus Advocaat. "Maar ik geloof niet dat dat morgen weer gaat gebeuren." 'Goed afsluiten' De 73-jarige trainer ziet het bekertoernooi overigens niet als de laatste kans om zijn laatste klus als hoofdtrainer met een prijs te bekronen. "Daar ben ik helemaal niet mee bezig. Ik wil gewoon goed afsluiten bij Feyenoord." "Dat wil ik in de competitie en ook in de beker. Dat is niet anders dan in het verleden. Ik heb de beker altijd al serieus genomen, want ik was wel gek op prijzen pakken. Daar staat namelijk een bonus op haha."