Nieuw-Zeelands parlemententslid hoeft toch geen das om

Een Nieuw-Zeelands parlementslid dat gisteren uit het parlement werd gezet wegens overtreding van de kledingvoorschriften, hoeft voortaan geen das meer te dragen. De voorzitter van het parlement zei vandaag dat stropdassen niet langer onderdeel zijn van het voorgeschreven 'passend zakenkostuum'.

Rawiri Waititi, een parlementariër van Maori-afkomst, is leider van de Maori Party. Hij noemt de verplichting om een das te dragen in het parlement al geruime tijd een "koloniale strop" en geeft de voorkeur aan een traditionele stenen hanger om zijn nek, de hei-tiki. Nadat de voorzitter hem om die reden gisteren twee keer het woord had ontnomen, vroeg hij Waititi de parlementszaal te verlaten.

Vandaag kwam de speaker daar dus van terug, nadat een comité dat de huisregels bepaalt had besloten dat stropdassen niet meer verplicht zijn. Op Twitter merkte hij op dat er in het verleden wel meer kledingvoorschriften waren verdwenen, zoals hoeden en de pruik voor de voorzitter.