'Noord-Korea stal 316 miljoen dollar aan cryptovaluta voor nucleaire wapens'

Noord-Korea heeft in de afgelopen maanden met hulp van hackers voor ruim 300 miljoen dollar (260 miljoen euro) aan cryptovaluta gestolen. Dat staat in een vertrouwelijk rapport van de Verenigde Naties waar het Franse persbureau AFP over schrijft.

Het geld wordt gestoken in de ontwikkeling van nucleaire wapens, concludeert het panel dat onderzoek heeft gedaan naar de effectiviteit van de internationale sancties tegen Noord-Korea. Volgens Zuid-Koreaanse waarnemers heeft het land duizenden goed getrainde hackers in dienst.

In het vertrouwelijke rapport staat dat ongeveer 230 miljoen euro alleen al in september is buitgemaakt. Tegen Noord-Korea zijn sancties ingesteld door de VN. Het land trekt zich niets aan van een verbod om nucleaire wapens te ontwikkelen. De leider van het stalinistische land, Kim Jong-un, wil zijn arsenaal juist uitbreiden.