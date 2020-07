Tottenham houdt zicht op Europa, racisme-incident overschaduwt zege Villa

Toby Alderweireld heeft Tottenham Hotspur in de race gehouden voor Europees voetbal. In de derby van Noord-Londen tegen Arsenal kopte de Belg tien minuten voor tijd de winnende treffer binnen (2-1).

Beide ploegen zijn bezig aan een teleurstellend seizoen in de Premier League. Lang hielden ze elkaar in evenwicht, in de wetenschap dat ze allebei aan een gelijkspel niets zouden hebben.

Arsenal kwam na een kwartier aan de leiding door een kiezelhard schot van Alexandere Lacazette in de korte hoek, maar binnen vijf minuten hadden 'The Gunners' dat voordeel alweer verspeeld.