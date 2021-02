Nieuwe Heineken-topman vreest na-ijleffect corona

"We zijn een bedrijf met sterke samenhang, hebben medewerkers die hier vele jaren werken. Het doet pijn om dan afscheid te nemen van mensen. Maar de impact op onze industrie, de horeca, is ongelooflijk groot."

"De dag dat je met het team besluit om te reorganiseren is een verschrikkelijke dag, een droevige dag", zegt Van den Brink in gesprek met NOS. "We besloten vroeg in 2020 dat we ten koste van alles een reorganisatie wilden voorkomen. We hebben bonussen voor het bestuur stopgezet uit solidariteit. Maar toen we in oktober de tweede en derde lockdown ingingen en we het besluit moesten nemen, was dat heel somber."

Heineken beloofde in 2020 geen mensen te ontslaan vanwege de coronacrisis, maar na ruim 40 dagen in 2021 maakt het bedrijf bekend dat er wereldwijd 8000 banen verdwijnen. Een enorm zwaar besluit, zegt de hoogste baas van Heineken, Dolf van den Brink. In mei nam hij de leiding van het bedrijf over van Jean-François van Boxmeer, die 15 jaar lang de baas was.

In zijn eerste jaar bij het bedrijf daalde de bieromzet met 12 procent. Het bedrijf maakte meer dan 200 miljoen euro verlies. Het eerste verlies in meer dan 40 jaar. De vooruitzichten zijn niet dat het verlies zich snel hersteld, zegt de nieuwe Heineken-topman.

"Op dit moment is maar een derde van de horeca in Europa op een bepaalde manier open. Zelfs zonder lockdowns, in het derde kwartaal van afgelopen jaar, lag de verkoop nog 20 procent onder het normale niveau. Consumentengedrag past zich aan. We verwachten dat het na de lockdowns een tijd duurt voordat het genormaliseerd is en in die tijd krijg je een enorm gat in je financiële cijfers."

Failliete cafés

In Nederland verdwijnen er 300 banen. Vakbond CNV vindt dat Heineken te drastisch ingrijpt en denkt dat de omzet bij Heineken weer snel op peil zal komen. Daar is Van den Brink het niet mee eens.

"Het klopt dat de behoefte om op het terras te zitten, in het restaurant of in de kroeg een biertje te drinken van alle tijden is. Die gaat terugkomen maar wel met vertraging. Er komt een na-ijleffect op de horeca. Tien tot vijftien procent van de zaken kan failliet gaan."